"الفورميلا1" تمنح مدارس جدة "إجازةً مطوّلة" و"مدرستي" تُعَوض الفاقد

تعليق الدراسة غدًا.. وإدارة التعليم بالمحافظة: سيتم تنفيذ الدروس عن بُعد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن تعليق الدراسة لجميع المدارس التابعة لها غدًا الأحد، الذي يتوافق مع مطلع الفصل الدراسي الثاني 5 ديسمبر 2021؛ نظرًا لإقامة الجائزة السعودية الكبرى "فورميلا1" والفعاليات المصاحبة لها.

ووجّهت الإدارة بتعويض الفاقد التعليمي لذلك اليوم، من خلال تفعيل منصة "مدرستي"، وتنفيذ الدروس عن بُعد.

وعلى غرار الإجازات المُطَوّلة التي مَنَحتها وزارة التعليم لمدارس التعليم العام طوال السنة؛ فإن "فورميلا1" على حلبة كورنيش جدة تُشارك في منح أبناء جدة يومًا إضافيًّا مع إجازة بين الفصلين التي انتهت اليوم السبت.