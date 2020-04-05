كورونا.. 6 آلاف إصابة و184 وفاة في 24 ساعة بألمانيا

أعلنت السُلطات الصحية الألمانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالةً.
وقال معهد روبرت كوخ؛ المختص في رصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، كما سُجلت 184 وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصاً، والوفيات إلى 1342 شخصاً.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ارتفاع إصابات الفيروس إلى 91714 والوفيات 1342 حالة
أعلنت السُلطات الصحية الألمانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالةً.
وقال معهد روبرت كوخ؛ المختص في رصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، كما سُجلت 184 وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصاً، والوفيات إلى 1342 شخصاً.