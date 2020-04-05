كورونا.. 6 آلاف إصابة و184 وفاة في 24 ساعة بألمانيا

ارتفاع إصابات الفيروس إلى 91714 والوفيات 1342 حالة

أعلنت السُلطات الصحية الألمانية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ؛ المختص في رصد تفشي الوباء في بيان: إنه سُجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، كما سُجلت 184 وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصاً، والوفيات إلى 1342 شخصاً.