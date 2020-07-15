"النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها

لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441

دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.

ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ.