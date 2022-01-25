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قال: ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية

رئيس وزراء تايلاند: قدمت دعوة للأمير محمد بن سلمان لزيارة بلادي قريباً

قال رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، قدمت دعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لزيارة بلادي قريباً، طبقاً لقناة "العربية".

وأضاف رئيس وزراء تايلاند، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.