"النصر" يشكو "جوليانو" للفيفا.. ويمنعه من المشاركة مع "باشكشهير" التركي

كشفت تقارير صحفية تركية النقاب عن قيام إدارة النصر بشكوى اللاعب جوليانو محترف الفريق السابق للفيفا بسبب قيامه بفسخ تعاقده من جانب واحد مع النادي.

وقالت صحيفة "Ajansspor" إن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع فريقه التركي في الوقت الحالي بسبب شكوى النصر.

وكان النادي التركي قد أعلن التعاقد مع اللاعب جوليانو لمدة ثلاثة مواسم عقب قيام اللاعب بفسخ تعاقده من جانب واحد مع النصر.

وتعاقد النصر حتى الآن مع لاعبين أجانب هما الكوري الجنوبي كيم سوو واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز ولا يزال يبحث الفريق عن لاعب أجنبي آخر.

النصر

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08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 10:33 PM

"النصر" يشكو "جوليانو" للفيفا.. ويمنعه من المشاركة مع "باشكشهير" التركي

محمد السيّد

الرياض

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كشفت تقارير صحفية تركية النقاب عن قيام إدارة النصر بشكوى اللاعب جوليانو محترف الفريق السابق للفيفا بسبب قيامه بفسخ تعاقده من جانب واحد مع النادي.

وقالت صحيفة "Ajansspor" إن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع فريقه التركي في الوقت الحالي بسبب شكوى النصر.

وكان النادي التركي قد أعلن التعاقد مع اللاعب جوليانو لمدة ثلاثة مواسم عقب قيام اللاعب بفسخ تعاقده من جانب واحد مع النصر.

وتعاقد النصر حتى الآن مع لاعبين أجانب هما الكوري الجنوبي كيم سوو واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز ولا يزال يبحث الفريق عن لاعب أجنبي آخر.

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النصر

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