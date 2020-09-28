"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبهت لعوالق ترابية على محافظة العقيق

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في حالات التقلبات الجوية؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية على محافظة العقيق بالباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، إلى الساعة الـسابعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني الباحة

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28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 12:40 PM

"الأرصاد" نبهت لعوالق ترابية على محافظة العقيق

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في حالات التقلبات الجوية؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية على محافظة العقيق بالباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، إلى الساعة الـسابعة مساءً.

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مديرية الدفاع المدني الباحة

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