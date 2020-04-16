ضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا.. "الوطني للتطوير المهني" يستعرض مبادرات التدريب عن بعد

قدم 1007 برامج.. وصل عدد المسجلين فيها إلى 304 آلاف مستفيد ومستفيدة

شارك المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في لقاء نظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر برنامج الاجتماعات zoom ونشره عبر قناته في اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=bz8Z9taFKlY

وتضمنت المشاركة مبادرات المعهد للتدريب عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية في ظل تعليق الحضور لمقرات العمل لإيصال التدريب لهم أينما كانوا واستكمال مسيرة التطوير المهني؛ بهدف تطوير مهاراتهم وتجويد أدائهم وتحسين قدراتهم على حل المشكلات ومن أجل الارتقاء بكفاءتهم الانتاجية رغم الظروف الطارئة.

تحدث المستشار بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مساعد المشرف العام للتطوير المهني د.عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار، عن المعهد ونشأته ورسالته ومهامه وخططه في تمهين التعليم العام وجودته، ومبادرة التدريب عن بعد من حيث المنطلقات والمؤشرات.

وأشار إلى أن التطوير المهني يهدف للارتقاء بالمستوى التعليمي من خلال التزويد بالخبرات التي تؤهل للعمل التعليمي والإداري والتربوي المتميز، مما يتطلب تزويد العاملين فيها بالمهارات اللازمة لتجويد العمل وتحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية، مضيفًا أن الوعي يتنامى بين التربويين بأهمية التدريب والتطوير لدى شاغلي الوظائف التعليمية، وأن الحاجة للتطوير المهني ازدادت مع ازدياد التحديات في الميدان التربوي وأن التطوير المهني مصدر لمساعدة المعلمين والمعلمات، وأنه أداة في تطبيق خطط التطوير لوزارة التعليم التي تؤثر بدرجة عالية على أداء المعلم في صفه وبالتالي رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأكد "العبد الجبار" على أن رؤية المملكة 2030 حريصة على تكوين قدرات بشرية ذات مهارات عالية تدفع بعجلة التغيير وتدعمه وتسير به إلى الأمام من خلال تطوير المعلمين وقائدي المدارس، مشيرًا إلى إنشاء منصة للتدريب عن بعد، وأن عدد البرامج التي قدمت فيها بلغت 1007 برامج فيما وصل عدد المسجلين فيها إلى 304000 مستفيد ومستفيدة.

وتناولت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم المنطقة الشرقية، فاطمة الناصر، موضوع التدريب عن بعد، حيث تسارعت الجهود لتطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتمكين المعلم من تحقيق مسؤولياته تجاه طلبته وذويهم، مؤكدة أن البرامج التدريبية عن بعد هي خطة استثمار الخبرات والقدرات البشرية، من خلال البرامج المتنوعة التي تركز على جملة من المهارات والكفايات.

وتحدث مدير إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بتعليم مكة، عمر الأحمدي، عن عمليات التدريب عن بُعد، مشيرًا إلى قيام الإدارات التعليمية ممثلة في إدارات التدريب بإشراف ومتابعة من المعهد الوطني بتنفيذ خطط بديلة لاستكمال خططها المجدولة قبل تعليق العمل، حيث تم التنسيق بإعداد خطة الكترونية وتصميم أدلة ووسائط إرشادية، والتدريب على استخدام القاعات الافتراضية، مؤكدًا أن كل ذلك تم إنجازه في وقت سريع، وتوج بإنشاء منصة المعهد لتستوعب المتدربين من كافة مناطق المملكة للتسجيل والحضور فيها بيسر، متضمنة استيعاب عدد كبير من البرامج التي تلبي احتياج الميدان.

وشرحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم جدة، غدير أمير، ماهية منصة المعهد الوطني التطوير المهني التعليمي الإلكتروني بأنها نظام إلكتروني قائم على الويب، يقدم تسهيلات إدارية وتقنية لإدارة عمليات التدريب المهني التعليمي الإلكتروني، حيث تحتوي على واجهات سهلة التعامل للتحكم بكل موارد ومكونات النظام وأدواته من خلال لوحات التحكم المنظمة وإدارة عمليات التسجيل والدخول، ونظام تسجيل العمليات، لبناء قاعدة بيانات كاملة ودقيقة وواقعية للتدريب الإلكتروني وتمكين إدارات التدريب من إدارة عملية التدريب الإلكتروني بجميع مراحلها، مشيرة إلى أن من مميزات المنصة خفض المصاريف اللازمة لعمليات التدريب، وتقليل الوقت والجهد المستغرق في تنفيذ جميع العمليات الإدارية المصاحبة لعملية للتدريب.

وقال مدير إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بتعليم جدة، خالد النفيسة، إنه بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تم تفعيل الشراكة بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي العام والتعليم الجامعي لتنفيذ برامج التطوير المهني لإدارات التطوير المهني والتدريب في المناطق والمحافظات عبر المنصات الإلكترونية في الجامعات السعودية، بهدف استثمار وتوظيف الامكانات المتوفرة في الجامعات المتمثلة في وجود الُبنى المتطورة للتعليم الإلكتروني، إضافةً إلى وجود العمادات المتخصصة بالتعليم الإلكتروني في الجامعات، للتكامل مع الخبرات الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني وفي مجال التطوير المهني التعليمي لتوسيع مجالات ونطاق هذا التطوير في التعليم العام.

وأشارت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم مكة، د.جميلة الرويثي، إلى أنه تم تحديد الاحتياج التدريبي وتحديد مجالات التدريب التي تمنح المتدرب مهارات جديدة تناسب هذه المرحلة، كما أطلقت برامج تدريبية ذات علاقة بجهود القيادة الرشيدة في ظل الإجراءات الاحترازية شملت العديد من المجالات، وقالت إن إدارات التدريب شرعت بتحميل خططها المعتمدة من مدراء التعليم بالمناطق في المرحلتين الأولى والثانية على منصة المعهد للتدريب الإلكتروني، كما أطلقت مبادرة تدريب ما يقارب 700 مشرف ومشرفة ممن يقومون بالتدريب في القاعات الافتراضية على أحدث الاتجاهات في التدريب عن بُعد.

وتناولت مديرة إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بتعليم منطقة عسير، أحلام حبتر، مخرجات التعليم عن بُعد، حيث أوضحت أنه تم تصميم استبانة استطلاع رأي لتكون المخرجات بمشاركة الميدان، حيث تم استنتاج أن التدريب عن بعد بديل استراتيجي لتحقيق أهداف الوزارة والرؤية الوطنية للتحول التقني، واستمرار التطوير المهني واستثمار أمثل للوقت في التدريب خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن التدريب عن بعد حقق أهداف كثيرة منها تطوير المهارات التقنية والعمل الإلكتروني وتكافؤ الفرص للحصول على التدريب.