بخطة طوارئ و50 مليار دولار.. ترامب يعلن حالة الطوارئ لهزيمة كورونا

في عملية للاستجابة لمواجهة تفشي الفيروس في عموم الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم عن حالة الطوارئ في عموم الولايات المتحدة الأميركية في عملية للاستجابة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مساء اليوم في البيت الأبيض بواشنطن: "أود أن أتحدث للشعب الأمريكي حول بعض الإجراءات المهمة التي نعمل عليها لهزيمة فيروس كورونا"، مطمئناً الجميع بأنهم يحققون تطوراً كبيراً في هذا الشأن إذا ما قورن العمل ببعض المناطق في العالم، واصفاً ذلك بالأمر عظيم.

وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها حكومته لإغلاق الحدود مع أوروبا لمدة 30 يوماً تجنباً لانتشار الفيروس في بلاده، مستنداً في ذلك على إعلان منظمة الصحة العالمية اليوم، بأن قارة أوروبا باتت منطقة ساخنة، بمعنى أنها القارة الأكثر بين القارات الست تسجيلاً لتفشي الفيروس في بلدانها.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن فتح خطة طوارئ وطنية، هدفها منحهم فرصة لتوفير 50 مليار دولار، في حربنا على الفيروس، ولتتمكن كل ولاية من اتخاذ مراكز طوارئ خاصة بها، لافتاً النظر إلى أنه بصدد الاستماع من شركات عالمية طبية مختلفة، إلى أفكار فيما يتعلق بوقوفها معنا في هذا الصدد.