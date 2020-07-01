"التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون"

ناقشا خلال اللقاء الفرص الممكنة للتطوير والتعليم عن بُعد وفق أحدث التقنيات

التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي.

وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمازون

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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:55 AM

ناقشا خلال اللقاء الفرص الممكنة للتطوير والتعليم عن بُعد وفق أحدث التقنيات

"التدريب التقني" تبحث التعاون في المجالات التدريبية والابتكار مع "أمازون"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمكتبه في مقر المؤسسة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون فهد العنزي.

وتم خلال اللقاء بحث الفرص الممكنة في تطوير مجالات التدريب والتعليم "عن بُعد"، وتطوير المهارات وفق أحدث التقنيات.

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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمازون

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