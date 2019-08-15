عقب نجاح الحج.. "جهودكم تستحق الدعاء" تزيّن مداخل الرياض

الشكر للملك سلمان وولي عهده من ٦٥٠٠ حاج ينتمون لـ79 دولة

تَجمّلت مداخل وطرق العاصمة الرياض بعبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام، وتَمكّن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من احتضان ٦٥٠٠ حاج وحاجة لأول مرة، من ٧٩ دولة.

واستقبلت الوفود القادمة من المشاعر المقدسة، وتحديداً عند مداخل مدينة الرياض، وسماً قد دُشن بمنصة التواصل "تويتر"؛ تعنون بـ#جهودكم_تستحق_الدعاء.

جاء ذلك بعد تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية نجاحاً بإشرافها على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، احتضن لأول مرة ٦٥٠٠ حاجاً وحاجة من ٧٩ دولة حول العالم، وقدِمت لهم الخدمات المتكاملة والرعاية الفائقة، تسهيلاً لأداء مناسك حجّهم، وتلبيةً لما أوصى به الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما قابله ضيوف الملك بالدعاء له بالأجر والمثوبة، وعبارات الدعاء والشكر والحمد لا تتوقف عن ألسنتهم تقديراً لما قام به من عمل جليل وعظيم.