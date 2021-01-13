"المقام الرفيع العقارية": تعلن عن مزاد لبيع فرصتين استثماريتين بمحبس الجن والنسيم بمكة المكرمة

الأولى تبتعد عن الجمرات 950م وتقع على طريق المؤدية للمسجد الحرام بمساحة 16 ألف م2 والثانية بحي النسيم

تعلن مؤسسة المقام الرفيع العقارية وكيل البيع القضائي وبأمر من الدائرة الحادية عشرة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بموجب القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23/ 6/ 1440هـ والمتضمن بيع العقارات التالية:

1- بيع أرض تجارية استثمارية- بحي العزيزية محبس الجن بمكة المكرمة تقع على طريق باصات النقل الجماعي المؤدي إلى الحرم مباشرة وبواجهة طولها 116 متراً، وتبعد عن الجمرات 950 متراً- مساحتها الإجمالية 16087.11م2.

2- مبنى تجاري استثماري به 15 محلاً تجارياً و6 مكاتب و2 ملعبا كرة قدم مقام على قطعتي أرض متجاورتين، والموقع يقع على 4 شوارع منها شارع 52 متراً- بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة- مساحته الإجمالية 4905.74 م2 مملوكة بموجب صكين.

وقد تقرر إقامة المزاد العلني حضوري يوم الأحد الموافق 11/ 6/ 1442هـ الساعة الخامسة عصراً بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة وإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني (emazad.sa)- فمن له الرغبة في الشراء المزايدة إلكترونياً أو حضورياً وفقاً للشروط التالية:

1. إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (12.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1.000.000 ريال) للعقار الثاني مقسم على شيكين قيمة كل شيك (500.000 ريال) ويسلم لمأمور التنفيذ.

2. المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.

3. سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

4. يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة.

5. يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد علماً بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي.

كل التوفيق والنجاح لعملائنا الكرام، ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الوسائل التالية: جوال: 0555541006- 0565541006 وعبر الموقع الإلكتروني:

‏www.almakamalrafeea.com

بالإضافة إلى الحساب الرسمي للمقام الرفيع العقارية بـ"تويتر": ‏AlmakamAlrafea@