"المحمدي": التمديد للمجالس البلدية يتيح لها التطوير ورفع كفاءة الأداء

وفق متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية وللاستفادة من الخبرات المتراكمة

ثمّن رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وأعضاء المجلس موافقة مجلس الوزراء على استمرارية أعمال المجالس البلدية لمدة عامين قادمين، لافتاً إلى أن الموافقة جاءت للإسهام في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية للرفع من كفاءة أدائها بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية والتي تشهد تسارع التطور في كل المجالات.

وأضاف "المحمدي" أن التوجيه باستمرارية عمل الدورة الحالية للمجالس البلدية جاء ليتيح لها المشاركة في تطوير أداء المجالس من واقع خبرات أعضائها المكتسبة خلال الفترة الماضية، وللارتقاء بخدمات القطاع البلدي والإسهام بفاعلية لإتمام ما تم البدء فيه من منظور علمي وعملي، وكذلك لرفع كفاءة ومستوى التكامل والتنسيق بين المجالس والجهات التنفيذية، كما أن تطوير اللوائح والأنظمة يسهم في رفع كفاءة عمل المجالس الرقابي والتنسيقي.

وشكر "المحمدي"، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على دعمه لقطاع المجالس البلدية والعمل البلدي وحرصه على التطوير وتحديث الأنظمة واللوائح بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.