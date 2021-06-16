المملكة الوجهة الأولى.. 60% من الباكستانيين يفضلون العمل في السعودية

136 ألف عامل خلال 2020 تليها الإمارات ثم عمان وقطر والكويت

قالت وزارة تنمية الموارد البشرية الباكستانية: إن أكبر عدد من العمالة الباكستانية خلال عام 2020 تَوَجّه للعمل في السعودية.

وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن المملكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية للقوى العاملة الباكستانية؛ حيث استقبلت نسبة 60٪ من الباكستانيين، تليها الإمارات 24٪ وعمان 4.6٪، وبلغ عدد المغادرين إلى السعودية من العمالة الباكستانية في 2020 أكثر من 136 ألفًا".

وقالت الوزارة الباكستانية: إن باكستان أصبحت دولة رائدة في تصدير القوى العاملة متفوقة على لاعبين إقليميين مثل الهند وبنغلاديش؛ حيث انتقل أكثر من 225 ألف باكستانيًّا للعمل في وظائف مختلفة حول العالم العام الماضي.

وبدأت باكستان في تطوير استراتيجية تنويع شامل لأهم خمس دول ذات أولوية لعمالتها التي تفضل العمل في السعودية أولًا، وتليها الإمارات، وقطر، وماليزيا، وعمان، والكويت، وتأتي بعد ذلك بريطانيا وأمريكا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.