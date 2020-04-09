كيف وجه "كورونا" ضربة غير مسبوقة لمعركة العالم مع شلل الأطفال؟

"زافران" أعرب عن قلقه من احتمال انتشاره

وجّه وباء "كوفيد 19" ضربة غير مسبوقة لمعركة العالم ضد شلل الأطفال، بعد تعليق حملات التلقيح للمرة الأولى منذ عقود؛ بحسب ما نقلت "فرانس 24" اليوم (الخميس) عن رئيس المنظمة العالمية لمكافحة المرض.

وأوضح ميشال زافران من منظمة الصحة العالمية، الذي يرأس المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال؛ أن المنظمة لم تضطرّ إلى وقف البرنامج بهذه الطريقة من قبل، وما زالت هناك دولتان فقط؛ حيث يستمر فيروس شلل الأطفال الموجود في الطبيعة بالانتشار؛ هما باكستان وأفغانستان، لكن السلالة المتحورة من اللقاح نفسه تسببت أيضًا في تفشي المرض في العديد من دول أفريقيا.

وأضاف أنه بالإضافة إلى قيود السفر التي فرضتها البلدان، يعد فيروس كورونا المستجد بحد ذاته يشكل خطرًا كبيرًا جدًّا على العاملين الصحيين والمجتمع على حد سواء في حال مواصلة حملات التلقيح.

وبيّن "زافران" أن الوباء علق العديد من النشاطات؛ لأنها تجمع الناس معًا، كما أن اللقاح يعطى بقطارة يمكن أن يلوّثها المستفيدون أو العامل الصحي.

ومع اجتياح فيروس كورونا سريعًا في أنحاء العالم، وفرض الدول قيودًا مشددة على السفر لإبطاء انتشاره؛ أعلنت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال أن العاملين في مجال الصحة لا يمكنهم مواصلة حملات التلقيح الجماعي، وحذّرت من أن هذا الأمر قد يتسبّب في عودة شلل الأطفال.