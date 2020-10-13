وفاة زوجة الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية

توفيت زوجة الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، المهندس عبدالهادي بن عبد الرحمن الجهني.



وتقدم منسوبو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لأسرة "الجهني"، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله -العلي القدير- أن يتقبلها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.