هل يسمح لمَن دون 12 عاماً دخول الحرم وأداء العمرة بعد أخذ اللقاح؟.. "الحج" تجيب

حدّدت الشروط الواجب توافرها لحجز المواعيد عن طريق تطبيق اعتمرنا

أكّدت وزارة الحج والعمرة أن الفئات العمرية المصرح لها بحجز موعد للعمرة والدخول للمسجد الحرام؛ من 12 سنة وأكثر مع اشتراط ظهور الحالة الصحية في توكلنا "محصن" والحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا.

جاء تأكيد وزارة الحج والعمرة على استمرارية السماح فقط لأداء مناسك العمرة لمن أعمارهم من 12 سنة وأكثر؛ بعد تلقيها استفسارات فيما يخص الفئات العمرية دون الـ 12 سنة ممّن تلقوا جرعات لقاح كورونا؛ هل يستثنون من أداء العمرة بعد تلقيهم الجرعات؟ لتؤكّد الوزارة أن الفئات العمرية المسموح لها فقط بحجز العمرة من 12 سنة وأكثر.