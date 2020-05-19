الدمام.. ضبط مندوب يسوّق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة

ضبطت 29 ألف عبوة وتمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدمام مندوبًا يقوم بتسويق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة، وتم ضبط أكثر من ٢٩٠٠٠ عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

هيئة الغذاء والدواء

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19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 09:42 PM

ضبطت 29 ألف عبوة وتمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة

الدمام.. ضبط مندوب يسوّق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الدمام مندوبًا يقوم بتسويق معقمات ومنتجات تجميلية غير مرخصة، وتم ضبط أكثر من ٢٩٠٠٠ عبوة لمنتجات تجميلية ومعقمات مخالفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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هيئة الغذاء والدواء

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