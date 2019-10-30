رئيس شركة البحر الأحمر: سيكون لدينا مليون موظف يستقبلون 100 مليون سائح سنوياً

قال: نعمل على بناء 50 فندقاً بـ 22 جزيرة .. حماس السعوديين وشغفهم يجعلان المشروع ممكناً

قال رئيس شركة #البحر_الأحمر_للتطوير جون باغانو؛ إنه سيكون هناك مليون موظف يعملون في قطاع السياحة السعودي بحلول عام 2030 يستقبلون 100 مليون سائح كل سنة.

وأضاف، خلال إحدى جلسات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار: نعمل على بناء 50 فندقاً عبر 22 جزيرة، وتطوير وإدارة هذه الوجهات يحتاج إلى جيل جديد من المتخصصين في السياحة، ونعمل على توفير برامج للتدريب لتطوير المشروع.

وتابع: نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص، ونعمل على تكوين شراكات.

وقال: الحماس والشغف الموجودان لدى السعوديين يجعلان #مشروع_البحر_الأحمر ممكناً.

وفي وقت سابق اليوم بدأت فعاليات اليوم الثاني لـ #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2019؛ حيث تتضمن جلسات اليوم "ما هو مستقبل مشروع تطوير البحر الأحمر؟ وما هو مستقبل قطاع الطاقة؟ وقصصاً من الغد: أسواق المال العالمية".

يُذكر أن أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصُنّاع القرار بدأت، أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

ويشمل برنامج المبادرة عدداً من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صُنّاع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.