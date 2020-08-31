كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية

إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.

وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 04:51 PM

إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796

كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.

وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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