فرنسا: تجميد الدوري الحالي.. وإلغاؤه أقرب

بعد قرار رئيس الوزراء إيقاف الأنشطة حتى سبتمبر

أصدر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم قراراً بتجميد نشاط الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019 - 2020، لُينهي بذلك الآمال المعقودة على معاودة النشاط الكروي في الدرجتين الأولى والثانية من بطولة فرنسا في يونيو كما كانت تنوي رابطة الدوري.

وجاء كلام فيليب أمام جلسة البرلمان الفرنسي تطرق فيه إلى خطط حكومته لرفع القيود تدريجياً في فرنسا وقال بأنه لا يمكن تنظيم أي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى سبتمبر على الأقل.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن قبل أسبوعين منع التجمعات الكبيرة قبل منتصف يوليو وبالتالي فإن قرار اليوم يمدد الحظر لستة أسابيع إضافية.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والرابطة، أعلنا منتصف شهر مارس الماضي، تعليق كافة أنشطتهما ومسابقاتهما "إلى أجل غير مسمى" بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وخططت رابطة الدوري الفرنسي لعودة اللاعبين إلى التدريبات في 11 مايو ثم استئناف الدوري في منتصف يونيو، لكن قرار الحكومة الفرنسية سيجعلها تعيد النظر وربما اضطرارها إلى إلغاء الموسم كلياً.

وكان الاتحاد الأوروبي (ويفا) قرر إرجاء كأس أوروبا 2020 إلى صيف 2021 إفساحاً في المجال أمام الدوريات المحلية لإنهاء الموسم إذا توافرت الظروف الصحية التي أدت إلى توقف النشاط في منتصف مارس، قبل أن يستكمل مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أغسطس.

بيد أن قرار الحكومة الفرنسية أبقى على أمل ضئيل لإقامة طواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي تم إرجاؤه من يونيو إلى الفترة من 29 أغسطس إلى 20 سبتمبر.

وتعيش فرنسا إغلاقاً تاماً حتى الحادي عشر من مايو علماً بأن وباء "كوفيد-19" حصد حوالي 23 ألف شخص فيها.