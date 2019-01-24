مجلس الأمن قد يبحث تطورات فنزويلا السبت المقبل

"بومبيو" سيناقش الفكرة مع الأعضاء

يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة السبت المقبل؛ لبحث التطورات في فنزويلا، بحسب ما أعلن مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، اليوم (الخميس).

ووفقاً لما أورد "روسيا اليوم"، قال "ماتجيلا" للصحفيين: "نتشاور حالياً، وهناك فكرة لعقد جلسة لبحث فنزويلا السبت".

وأضاف: "أُبلغنا بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل لمناقشة المسألة صباح السبت، لإطلاع أعضاء المجلس والتحدث معهم، سنستمع لما ينوي قوله".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، قد أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد أمس، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بغوايدو بالصفة المذكورة.