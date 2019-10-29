دوريات الأمن بجدة تضبط 11 مخالفة للذوق العام في 4 أحياء

حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.
وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.جدة دوريات الأمن الذوق العام
تمثلت في لبس "الشورت" ورمي المخلفات في غير مكانها
حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.
وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.