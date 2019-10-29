دوريات الأمن بجدة تضبط 11 مخالفة للذوق العام في 4 أحياء

تمثلت في لبس "الشورت" ورمي المخلفات في غير مكانها

حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.


وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.

جدة دوريات الأمن الذوق العام

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29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 11:53 PM

تمثلت في لبس "الشورت" ورمي المخلفات في غير مكانها

دوريات الأمن بجدة تضبط 11 مخالفة للذوق العام في 4 أحياء

عبدالله الراجحي

جدة

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حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.


وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.

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