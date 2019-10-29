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تمثلت في لبس "الشورت" ورمي المخلفات في غير مكانها

دوريات الأمن بجدة تضبط 11 مخالفة للذوق العام في 4 أحياء

حررت دوريات الأمن بمحافظة جدة أمس الاثنين 11 مخالفة للذوق العام، 7 أشخاص سعوديين ويمني وباكستاني وتشادي وبنجلاديشي.





وتمثلت المخالفات في لبس الشورت القصير ورمي المخلفات في غير مكانها وذلك في أربعة أحياء بالمحافظة وسوق تجاري في جنوب المحافظة.