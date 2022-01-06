"المزيني العقارية" توقع اتفاقية بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل

تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها بالرياض

وقّعت شركة المزيني العقارية يوم أمس اتفاقية مع مجموعة محمد العجيمي؛ لتنفيذ بناء محطة كهرباء لتشغيل مشروع مدينة المستقبل والمشاريع التابعة للشركة شرق الرياض.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي، بأن الاتفاقية تأتي لبناء محطة كهرباء تغطي ما يقارب 24 ألف وحدة سكنية تعتزم الشركة تطويرها.

وذكر المهندس الدمياطي أنه تم تخصيص مساحة أكثر من 4 آلاف م2 بمشروع مدينة المستقبل لتنفيذ محطة الكهرباء، بالإضافة إلى خطوط النقل الخاصة بالمحطة، وبقيمة تجاوزت الـ 90 مليون ريال كما أن مدة تنفيذ المحطة 24 شهرًا.

وأضاف الدمياطي أن شركة المزيني تعمل في جميع المشاريع التي تقوم بتطويرها على توفير جميع الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه وكذلك البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والسيول والاتصالات بالإضافة إلى الأرصفة والسفلتة والتشجير لإيجاد بيئة مجتمعية ملائمة للحياة العصرية، مما يعزز جودة الحياة في مشاريعنا السكنية.

يذكر أن شركة المزيني العقارية أعلنت مؤخراً عن اعتماد عدة مخططات منها الرياض قروف وزهرة الشرق كما أعلنت عن إفراغ أرض بمساحة تجاوزت 3 ملايين م2 شمال طريق الدمام، فيما ستعمل محطة الكهرباء على خدمة المشاريع الجديدة.