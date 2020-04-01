مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 640 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في عدن

بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 640 حقيبة إيوائية في محافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3.840 نازحاً، مؤكداً حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.