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"أبو الغيط" أكد أن هذا العمل إرهابي ومُدان ومرفوض بكل المقاييس

الجامعة العربية تُدين استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابيًا ومدانًا ومرفوضًا بكل المقاييس.