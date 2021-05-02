أمطار متوسطة إلى غزيرة تواعد الباحة و7 من محافظاتها

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, العقيق , القرى, المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن والأجزاء المجاورة لها.
مصحوبة برياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, العقيق , القرى, المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن والأجزاء المجاورة لها.