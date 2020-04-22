سويسرا .. "كورونا" يرتفع بعدد الوفيات إلى 1.217

الإصابات تزداد إلى 28.268

ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 1217، ارتفاعًا من 1187 أمس.

وبيّنت الوزارة أن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد أيضًا إلى 28268 من 28063 أمس.

وتباطأت وتيرة ارتفاع الحالات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية؛ مما سمح للحكومة باتخاذ قرار ببدء تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الفيروس اعتبارًا من 27 أبريل (نيسان).