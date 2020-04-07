لماذا تظهر الفيروسات الجديدة في الصين حصرًا؟.. عالم روسي يجيب

باتت "موطنًا" للإصابات المختلفة والتي لم يسبق للإنسان رؤيتها من قبل

اعتبر عالم الفيروسات الروسي، رئيس قسم الميكروبيولوجيا للعدوى في معهد غامالي، البروفيسور فيكتور زويف، أن السبب الرئيسي لكون الصين "موطنًا" للإصابات المختلفة، والتي لم يسبق للإنسان رؤيتها من قبل؛ هو عدد السكان الكبير، والمناخ الدافئ والرطب، وأهم شيء هو القدرة الصينية على تناول جميع الحيوانات المتاحة لهم تقريبًا.

وقال البروفيسور زويف، وفقًا لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس": "لقد زرت الصين ورأيت بأم عيني هناك، إذا دخلت السوق، سترى حديقة حيوانات حقيقية، وإذا دخلت صيدلية، ستدخل حديقة حيوانات حقيقية أيضًا".

وأوضح "زويف" بحسب "سبوتنيك عربي" أن الخفافيش "المحشوة بالفيروسات، حرفيًّا" هي طبق خطير بشكل خاص، من الأطباق الصينية؛ ونتيجة لذلك يؤدي اختلاط الفيروسات الحيوانية والبشرية إلى ظهور العدوى التي تصدّرها الصين إلى دول معينة في العالم كل فترة: COVID-19، وأنفلونزا هونغ كونغ، والسارس، والإنفلونزا الإسبانية.