"صحة عسير": استقبلنا 134 حالة تسمُّم.. غادر منها 13 حالة

أوضح عبدالعزيز آل شايع، المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل اليوم عددًا من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينيكية الظاهرة مبدئيًّا).

وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ فقد تابع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة، والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين؛ إذ تُقدَّم لجميع الحالات الخدمات الطبية والعلاجية منذ وصولها إلى المنشآت الصحية.

وبيَّن المتحدث باسم صحة عسير أن الوضع العام للمصابين مطمئن -ولله الحمد-، ومعظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية، كما تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.

مشيرًا إلى أن عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ ١٢٠ حالة في مستشفيات عدة بالمنطقة، كما تم تسجيل خروج ١٤ حالة، والإجمالي (١٣٤ حالة).

وتؤكد صحة عسير أن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة، ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بشكل عام.



