"هداده" نجران تناشد وزير النقل إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لمنازلهم

الأهالي أصبحوا في عزلة تامة جراء هطول الأمطار

ناشد أهالي حي الشط بمركز هداده التابع لمنطقة نجران وزير النقل المهندس صالح الجاسر بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي إلى منازلهم الذين أصبحوا في عزلة تامة جراء هطول الأمطار، حيث إنها تتسبب في جرف الطريق المؤدي إلى منازلهم بسبب خط المشنه بمركز هداده الذي قامت إدارة الطرق بإنشائه وألحق الضرر بالطريق المؤدي إلى منازلهم.



وتحدث لـ"سبق" المواطن علي منصر آل سالم قائلاً إنه تم عمل طريق المشنه من قبل إدارة الطرق بمنطقة نجران وطالبنا بعمل عبارة أو كوبري يربط بين الطريق المؤدي إلى منازلنا وذلك الطريق الذي تم إنشاؤه ولكن لم ير النور منذ إنشاء ذلك الطريق الذي مضى عليه أكثر من خمس سنوات وحتى يومنا هذا والذي تتكرر معاناتنا ومطالبنا وتأتينا الوعود التي لم يتم الوفاء بها.



وأضاف آل سالم أنه تم عمل حمايات خرسانية لذلك الطريق وعلى امتداد الوادي من الاتجاهين ولكن السيول قامت بجرف بعضها وقد يشكل ضرراً كبيراً بأملاكنا.



وطالب آل سالم وأهالي حي الشط من وزير النقل والمسؤولين بفرع الوزارة بنجران بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم بعمل عبارة أو كبري بالإضافة إلى إصلاح الجدران والحمايات الخرسانية التي قامت السيول بجرف البعض منها ما يزيد حجم الضرر.