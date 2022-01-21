"قوميز": البقاء أو الرحيل مع الهلال سيتحدد في اجتماع مع الرئيس

قال مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسي "قوميز"، إن رحيله أو البقاء داخل البيت الأزرق سيتحدد خلال اجتماع منتظر مع رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة .



وتابع قوميز في تصريحات للناقل الرسمي بعد التعادل مع الباطن 1-1 اليوم الجمعة: "مباراة الباطن قد تكون الأخيرة، وربما ليست كذلك، وسيكون هناك لقاء مع رئيس النادي في الأيام المقبلة بهذا الخصوص. وإن كانت هذه المواجهة هي الأخيرة لي فإنني أقدم شكري للجميع على ما وجدته من حفاوة طوال فترة وجودي في السعودية".