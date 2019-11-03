"أرامكو": هؤلاء لهم حق الاستثمار.. وهذا شرط استحقاق الأسهم المجانية

وفق شريحتين رئيسيتين.. وأرباح سنوية تفوق 281.25 مليار ريال

كشفت شركة أرامكو السعودية طبيعة من يحق له الاستثمار في أسهمها التي أعلنت اليوم نِيَّتها إدراج جزءٍ منها في السوق المالية السعودية.

وبيّنت الشركة أنَّ الطرح سيقتصر على شريحتين من المستثمرين: الأولى الشربحة (أ) وهي المؤسسات المكتبية، وتشمل الفئات التي يحقّ لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

والثانية الشريحة (ب) وهي المستثمرون الأفراد: وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي؛ حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصَّر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر.

كما تشمل الشريحة أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة، وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة.

وكانت شركة "أرامكو" قد قالت في بيان صادر عنها اليوم: إنَّ تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم، سيكون بعد نهاية فترة بناء سجلّ الأوامر.

وأكدت أنها تضمن توزيع أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار (281.25) مليار ريال حتى 2024، كما سيحصل بعض المكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يوماً على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني.