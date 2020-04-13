من بلجيكا وألمانيا والنمسا واليابان والفلبين.. آخر أرقام "الجائحة"

آخر تحديث عالمي لعدد المصابين: وصلنا لـ1.859.002 حالة

جهود عالمية كبيرة تبذلها كل الدول للسيطرة على جائحة وباء كورونا رغم الأرقام التي لا تتوقف معلنة عن إصابات ووفيات هنا وهناك حتى وصل آخر تحديث لعدد المصابين إلى 1.859.002 حالة، وسجل المتعافون 429.196 حالة، والوفيات 114.700 حالة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تطورات الفيروس في 5 دول:

بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 303 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3917 حالة.

ألمانيا

سجلت ألمانيا حتى اليوم 124189 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2821 حالة في غضون 24 ساعة.

جاء الإعلان عن ذلك بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادًا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات؛ فقد سجّلت ألمانيا حتى الآن 2834 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 155 حالة في غضون 24 ساعة.

ووفق تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 64300 مصاب من الفيروس؛ مما يعني أن 50% تقريبًا من حالات الإصابة المسجلة شفيت من المرض.

اليابان

سجلت اليابان 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7534 حالةً.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم: إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 140 حالةً بعد تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة سجلت طوكيو 91 حالةً؛ ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 2159 حالةً.

النمسا

سجلت النمسا 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيانها اليوم، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة في النمسا بلغ 13.962 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 368 حالة وفاة.

الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة إصابة.

وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها: إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 315 حالةً وإجمالي الإصابات 4932 حالة.

وأضافت أن 45 مريضًا تعافوا من المرض ليبلغ الإجمالي 242.