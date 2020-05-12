لأسباب تتعلق بالصالح العام.. الداخلية المصرية تطرد مواطنًا تركيًّا

نُشِر القرار بالصحيفة الرسمية وفق قانون دخول وإقامة الأجانب بالبلاد

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارًا يقضي بإبعاد ميزو إرييلماز "MESUT ERYILMAZ" تركي الجنسية، خارج البلاد؛ لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.

وفقًا لصحيفة "صدى البلد" المصرية؛ فإن ميزو إرييلماز هو مواطن تركي الجنسية من مواليد 18 أكتوبر 1989.

ولم تذكر وزارة الداخلية تفاصيل عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.