"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.