"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
تشمل محافظات عدة حتى الـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.