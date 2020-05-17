"متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 40 % مواطنون و60%غير سعوديين

202 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/17م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 202 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 25722 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 312 متوفى.