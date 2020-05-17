"متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 40 % مواطنون و60%غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/17م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 202 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 25722 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 312 متوفى.
202 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/17م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 202 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 25722 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 312 متوفى.