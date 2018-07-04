العدّاء "المرواني" يتأهل إلى أولمبياد 2018

تأهل العدّاء السعودي أحمد المرواني لدورة الألعاب الأولمبية للناشئين في الأرجنتين 2018، بعد أن حقق الرقم التأهيلي والمركز الأول في سباق الـ100م بزمن 10.88 ثانية، اليوم، في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
ويمثل المنتخب السعودي لألعاب القوى بالبطولة التأهيلية للأولمبياد، كل من: "أحمد المرواني، وعلي الماس، وباقر آل جمعة، ومحمد المعاوي، وعلي آل مبارك، ومحمد الزاير".
بعدما حقق المركز الأول في سباق الـ100م
تأهل العدّاء السعودي أحمد المرواني لدورة الألعاب الأولمبية للناشئين في الأرجنتين 2018، بعد أن حقق الرقم التأهيلي والمركز الأول في سباق الـ100م بزمن 10.88 ثانية، اليوم، في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
ويمثل المنتخب السعودي لألعاب القوى بالبطولة التأهيلية للأولمبياد، كل من: "أحمد المرواني، وعلي الماس، وباقر آل جمعة، ومحمد المعاوي، وعلي آل مبارك، ومحمد الزاير".