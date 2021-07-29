"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية

أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 12:24 AM

أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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