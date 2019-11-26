20 صورة تكشف ساحرة آسيا وقلبها النابض وموطن العلماء والحرير.. تعرف عليها

تملك أول مصحف خط باليد.. و72 ساعة للحصول على تأشيراتها للسعوديين

وصفها الواصفون ببلاد الإسلام الأقصى وأطلق عليها آخرون موطن الشيوخ وخزانة السنة النبوية الشريفة وفي آسيا يطلقون عليها بلاد القلب الأبيض لما يتصف به شعبها بالطيبة والسلم ومساعدة الضيوف وتلبية حاجاتهم فوراً.



تقع وسط آسيا على طريق الحرير التي تناحرت جيوش الأرض عليه منذ آلاف السنين، وتزخر بعبق التاريخ والمدن الشهيرة التي قدمت كبار العلماء والمفكرين المسلمين مثل طشقند وخوارزم وسمرقند وبخارى إنها أعجوبة آسيا وقلبها النابض.. أوزبكستان.



طقشند "ساحرة آسيا"

"طش" تعني الحجر و"كند" تعني مدينة تلفظ بالأذرية "توشكنت" وبالعربية طشقند، هي العاصمة وأكبر المدن وأهم محطة على طريق الحرير فتحها العرب المسلمون في القرن 8 ميلادي وتملك ثروة هائلة من المخطوطات الإسلامية من أبرزها كتب الفارابي وابن سينا والبيروني وابن البيطار ومقامات الحريري ورسائل أبي حامد الغزالي وغيرهم الكثير.



كما تضم المكتبة مصحف الخليفة الثالث عثمان بن عفان الشخصي مخضباً بدمائه ويعتبر المصحف الأقدم على وجه الأرض. تشتهر بتنوع معالمها السياحية و إرثها الثقافي والتاريخي وتمتاز بعدد كبير من المباني الأثرية والحدائق والمتنزهات التي تناسب محبي الهدوء والاسترخاء، وتتميز بمجمعات فريدة تجمع بين مباني القرون الوسطى والهندسة الأوروبية الأنيقة والمعالم السياحية والمزارات التاريخية والأثرية العتيقة مثل المدينة القديمة المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي بالإضافة إلى الأسواق و المطاعم والحدائق وهناك الكثير من المتاحف مثل متحف الدولة للفنون الجميلة بجانب ساحة الأمير تيمور والنصب التذكاري.



كما تضم مدرسة ومجمع "خوست إمام" وهناك كهف "بوي بولك" أعمق كهوف آسيا ويغوص إلى أعماق الأرض لمشاهدة التكوينات الصخرية والبحيرات الجوفية والأنهار من الداخل ومحمية "شاتكالسكاي" ومتحف "نوكوس" وتعد المدينة موطناً لأكثر المعالم شهرة في أوزبكستان منها مجمع ريجستان ومرصد "أولوغبيك" ومسجد "خانوم" مدرسة "بارك خان" وتم بناؤها في القرن الخامس عشر، ثم تحولت إلى مركز توجيهي للمسلمين في آسيا الوسطي وتضم المدرسة إحدى أهم المكتبات الخاصة بالمخطوطات في العالم وأقدم وأندر النسخ من القرآن الكريم والكتب الإسلامية.



برج التلفزيون

يُصنف البرج كأعلى المباني في منطقة وسط آسيا حيث يبلغ ارتفاعه 375 متراً وهو مقاوم للزلازل الأقل من 9 درجات بمقياس ريختر.



سمرقند "عاصمة التاريخ "

يزيد عمرها عن 3000 عام وتتميز بمناخ ثقافي متنوع يمزج عدة حضارات تتقارب فيما بينها كالفارسية والهندية والعربية والأوربية.



قصص سمرقندية

يوجد ضريح الصحابي قثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شهد فتح سمرقند حيث يتميز المكان بدرج طويل ويوجد حوله العديد من القصور التي شيدها الملوك المتعاقبون وشيدوا مدارس كبرى لتدريس العلوم.



الإمام البخاري

توفي بمدينة سمرقند ودفن بها ويعتبر أول من كتب في تاريخ الرجال وأفرد جمع الأحاديث الصحيحة ضمن منهجه وهو صاحب الجامع الصحيح للحديث النبوي الشريف الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم.



خوارزم

ولد فيها العديد من العلماء المسلمين وتضم المدينة القديمة أكثر من 50 نصباً تاريخياً و250 منزلاً قديماً يعود تاريخها إلى 300 عام مضت كما تندرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



مدينة بخارى

يزورها مئات الآلاف من سياح العالم سنوياً للتعرف على موطن ابن سينا الذي درست مؤلفاته في الجامعات الأوروبية والعالمية وتضم قصر آرك أو السفينة وهي أقدم الآثار التاريخية التي تضمها بخارى وشيد في القرن 3 قبل الميلاد كما تضم مدرسة "أمير عرب" وبها 160 غرفة للتدريس و تعتبر واحدة من مواقع التراث العالمي و توجد المأذنة الكبيرة وهي من أشهر معالم بخارى بنيت في العام 1127 يبلغ ارتفاعها 47 متراً وهي أكثر الأبنية التاريخية ارتفاعاً في آسيا الوسطى.



شرطة للسياحة

مؤخراً تم استحداث إدارة شرطة السياحة في أوزبكستان لتقوم بدور إرشادي وتم اختيارهم بعناية وتدريبهم بمهنية عالية على التعامل مع السياح يجوبون شوارع المدن الأوزبكية الكبرى بآلياتهم الحديثة وابتساماتهم الرائعة يتحدثون عدة لغات من بينها العربية.



الطعام

الأطباق الأوزبكية الوطنية تشتهر بالمشاوي ولحم الغنم مثل الكباب والشاورما وسومسا وغيرها الكثير.



التأشيرات إليكترونية

يؤكد سفير أوزبكستان بالمملكة أولو غبيك مقصودوف سهولة الحصول على التأشيرات الإليكترونية لزيارة بلاده وخلال 72 ساعة يحصل السعودي على التأشيرة، ولفت إلى أن هناك رعايا 79 دولة مسموح لهم الدخول بلا فيزا مسبقة بجانب 49 دولة منها السعودية أصبحت الفيزا عبر الموقع الإليكتروني وأن عدد السياح في أوزبكستان في العام الماضي 2018 قد وصل إلى 4.5 مليون شخص.



أفضل الأوقات

يعتبر فصلا الربيع والخريف من أفضل الأوقات لزيارة أوزبكستان أي من (مارس إلى مايو) ومن(سبتمبر إلى نوفمبر) حيث يكون الجو دافئاً وجافاً.



الطيران

يوجد بأوزبكستان العديد من المطارات الدولية أهمها مطارا طشقند وسمرقند ويمكن للمسافر من السعودية التوجه إلى طشقند أو سمرقند أو بخارى من دبي عبر شركتي فلاي دبي أو طيران الإمارات.





العملة

العملة الرسمية هي السوم والريال السعودي يساوي 2500 سوم والدولار يساوي 10 آلاف سوم تقريباً.