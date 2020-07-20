"الجعيد": مخالفة نقل الحجاج غير النظاميين تصل إلى 50 ألفًا والسجن 6 أشهر

إذا كان الناقل وافدًا تُنفَّذ العقوبة ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للنظام

قال قائد قوات الجوازات في الحج، اللواء خالد بن فهاد الجعيد، إن خطة المديرية العامة للجوازات لموسم حج هذا العام تركِّز على إصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين بنقل الحجاج غير النظاميين من خلال مواقع عدة منتشرة على مداخل مكة المكرمة، تتمثل في مراكز البهيتة والشميسي والتنعيم والكر.

وفي التفاصيل، أوضح "الجعيد" أن العقوبات التي تطبَّق على المخالفين تتم على مراحل عدة. ففي المرحلة الأولى ستكون العقوبة السجن 15 يومًا وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين، وغرامة مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويُمنع من دخول السعودية. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج، وترحيل الناقل بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة، ويتم نشر هذه العقوبات عبر وسائل الإعلام.

وقال: إن من مهام الجوازات في الحج استقبال الحالات التي يتم ضبطها من جهات الضبط في إدارات الوافدين، والعمل على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، والعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، علاوة على مهمة المشاركة ضمن قوة أمن الحج من خلال مركز القيادة والسيطرة لتمرير المعلومات للزملاء في غرفة العمليات نفسها، واستقبال الحالات التي تدخل ضمن اختصاص الجوازات، والعمل على معالجتها في حينه.