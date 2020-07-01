"الزكاة والدخل" تضبط قرابة 1000 كرتون من السجائر والمعسل لا تحتوي على أختام ضريبية

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل أيام، ما تتجاوز قيمته السوقية 30 مليون ريال من السجائر والمعسل، التي لا تحتوي على أختام ضريبية، في أحد المستودعات بمحافظة جدة؛ وذلك إثر بلاغ تَلَقّته الهيئة من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ حيث باشرت الفِرَق الميدانية بهيئة الزكاة والدخل البلاغَ فور تلقيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.



وبلغت الكميات المضبوطة في هذا المستودع قرابة 1000 كرتون من السجائر والمعسل غير النظامية، تصل غرامتها إلى 90 مليون ريال، ويجري إكمال التحقيقات فيما يخص الضبطية مع بقية الجهات المعنية.



وتأتي مباشرة هذا البلاغ تأكيدًا لحرص الهيئة والجهات المعنية على الحد من المخالفات الضريبية المتعلقة بمنتجات التبغ بمختلف أنواعها.



وتحث الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين من مواطنين ومقيمين، على التعاون معها في رصد مثل هذه المخالفات، وتقديم البلاغات عنها؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.