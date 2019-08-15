حفلة زواج في نجران تنتهي بليلة دامية.. قتيل و3 إصابات وخلاف أبناء العمومة قديم

بينهم إصابة بالغة.. والأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها عقب المشاجرة الجماعية

تُحقق الأجهزة الأمنية بمنطقة نجران، في مشاجرة جماعية، وقعت ليلة أمس، بين عدد من الأشخاص بعد الاحتفال بمناسبة زواج في حي المشعلية؛ مما تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم إصابته بالغة وحرجة.

وأشارت مصادر "سبق" إلى حدوث مشاجرة بسبب خلاف قديم بين "أبناء عمومة"؛ ليتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء وسلاح ناري؛ مما أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم إصابته خطيرة، نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.