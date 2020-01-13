بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتبدي اعتراضات قوية على احتجاز مبعوثها

طالبت بالتحقيق في الأمر

استدعت بريطانيا السفير الإيراني في لندن، اليوم الاثنين؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن التصرف الإيراني يعد انتهاكاً غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.

وأوضح أن بلاده تسعى للحصول على تأكيدات من إيران بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً.