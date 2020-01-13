بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتبدي اعتراضات قوية على احتجاز مبعوثها

طالبت بالتحقيق في الأمر

استدعت بريطانيا السفير الإيراني في لندن، اليوم الاثنين؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن التصرف الإيراني يعد انتهاكاً غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.

وأوضح أن بلاده تسعى للحصول على تأكيدات من إيران بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً.

بريطانيا السفير الإيراني في لندن

1

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441 05:50 PM

طالبت بالتحقيق في الأمر

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتبدي اعتراضات قوية على احتجاز مبعوثها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 642

استدعت بريطانيا السفير الإيراني في لندن، اليوم الاثنين؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن التصرف الإيراني يعد انتهاكاً غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.

وأوضح أن بلاده تسعى للحصول على تأكيدات من إيران بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا السفير الإيراني في لندن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020