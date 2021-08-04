"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

استقبلها اليوم بمقر الوزارة وبحثا المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.