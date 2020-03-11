"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية

قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.

وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 03:17 PM

قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة

"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.

وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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