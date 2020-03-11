"الصحة": لدينا 21 حالة "كورونا" رُصدت عند المنافذ الحدودية

قالت: جميع الحالات تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار "كورونا".

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: لدينا 21 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" رصدت عند المنافذ الحدودية وجميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وعملية تقصي المخالطين مستمرة.

وأضافت الوزارة: 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي؛ تحسباً لاحتمال إصابتهم بفيروس "كورونا".