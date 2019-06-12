جمهورية القمر: استهداف مطار أبها تلاعب بالاتفاقيات الدولية

دعت للتعامل بحزم لضمان منع تكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية

أدانت جمهورية القمر المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحوثيون من خلاله مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت جمهورية القمر المتحدة، حكومة وشعباً، استنكارها لهذه الأعمال الإجرامية المتكررة، لاسيما استهداف سلامة المسافرين، معتبرة أن تلك الأعمال ليست إلا مجرد استهتار وتلاعب بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلام الدوليين.

وشددت على أن هذا التطور يستدعي التعامل بجدية وحزم لضمان منع ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية المنفلتة.