حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات والقرى

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:27 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات والقرى

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة ‏مساءً.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

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