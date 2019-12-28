في مباراة تلونت باللون الأحمر.. "النصر" يقلب الطاولة في وجه "الفيحاء" برباعية

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي النصر على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تحويله تأخره أمام "الفيحاء" بهدف إلى الفوز 4/ 1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

بهذه النتيجة رفع "النصر" رصيده النقطي إلى 29 نقطة، فيما تجمّد رصيد "الفيحاء" عند النقطة السادسة عشرة.

بدأ "الفيحاء" مندفعاً، وتمكّن من تسجيل الأسبقية بهدف روني فرناندير عند الدقيقة الحادية عشرة، مستغلاً مجهود زميله صامويل الذي قطع مسافة طويلة من الجهة اليسرى قبل أن يحضرها أمام الشباك لم يكن الأول إلا أن يكملها في الشباك وهو ما تحقق.

وقبل نهاية الشوط الأول أبرز حكم المواجهة البطاقة الحمراء في وجه صامويل عند الدقيقة 42 بعد تعمده الخشونة مع لاعب "النصر" سلطان الغنام لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفيحاء" بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، وظهر التفوق "النصراوي" بالضغط على "الفيحاء" في ملعبه والاعتماد على تنويع اللعب من العمق والأطراف، وظهرت خطورة "النصر" في وقت مبكر عندما تمكّن قدم نور الدين مرابط عرضية نموذجية للمهاجم حمد الله، لكنها لم تستغل من قبل الأخير.

وعند الدقيقة 67 زادت الأمور تعقيداً للكتيبة النصراوية بطرد الحارس براد لي جونز بعد خطأ في التمرير من فهد الجميعة، مما أحرج براد لي ليتسبب في إعاقة المهاجم المنفرد، وبالتالي تحصل على البطاقة الحمراء مباشرة.

وعند الدقيقة 70 تحصل "النصر" على ضربة جزاء بعد اعتراض جيجي للكرة داخل المنطقة، مما استوجب طرده لاعتراضه على القرار، تقدم لركلة الجزاء عبدالرزاق حمد الله وأحرز التعادل لفريقه.

وعند الدقيقة 80 توغل جوليانو بطريقة سلسة من الجهة اليمنى أذاب من خلالها صلابة دفاع الفيحاء الذي واجه سيل الهجمات النصراوية، وقدم عرضية جميلة قابلها سلطان الغنام وسددها قوية في الشباك الفيحاوية.



وفي الدقيقة 88 و91 نجح حمدالله في تسجيل هدفين متتاليين لتنتهي المباراة برباعية صفراء.