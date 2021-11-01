فجرًا.. حادث على طريق المدينة ينتهي بوفاتين و5 إصابات بينها الحَرِجة

باشرته 4 فِرَق إسعافية بعد بلاغ ونُقلت الحالات إلى أقرب منشأة صحية

أدى حادث سيارة على طريق المدينة، إلى حالتيْ وفاة وإصابة 5 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا فجر اليوم الاثنين، عن وجود حادث سيارة على طريق المدينة مقابل كوبري الشرع باتجاه مكة.

وعلى الفور توجهت أربع فِرَق إسعافية للموقع، وتم تسجيل سبع إصابات بينها حالتا وفاة، وحالتا إصابات حرجة، وثلاث إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.