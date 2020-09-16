تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة تيماء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

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16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 11:52 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة تيماء

تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

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